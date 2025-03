L’Office des céréales va consacrer 6 millions de dinars (MD) pour la digitalisation de l’opération de la collecte, afin d’assurer le raccordement de l’Office avec les centres de collecte, dont le nombre s’élève à environ 200, a indiqué la Présidente Directrice Générale de l’Office des céréales, Salwa Ben Hadid Zouari.

La digitalisation de l’opération de la collecte s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation de la filière céréalière, a précisé la responsable qui intervenait lors d’une interview télévisée réalisée au studio de l’agence TAP.

Il s’agit également de la réhabilitation des centres de collecte, rappelant à cet égard la mesure prise par le gouvernement, pour ajouter un nouvel article à l’arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de l’Economie et de la planification, et du ministre du Commerce et du développement des exportations, du 21 juin 2023, fixant le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de collecte des céréales.

Le nouvel article permet de prolonger, de deux ans à cinq ans, le délai accordé aux centres de collecte, pour qu’ils soient en conformité aux dispositions du présent cahier des charges.

Cette prorogation de délai de l’entrée en vigueur du présent arrêté, permettra aux collecteurs de réhabiliter les centres de collecte, en répondant aux conditions requises et d’exercer leur activité conformément aux textes législatifs, réglementaires et contractuels en vigueur.

En cas de non-conformité aux dispositions du cahier des charges après l’expiration du délai de cinq ans, l’activité du centre contrevenant sera arrêtée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur la base d’un rapport qui lui sera soumis à cet effet par les autorités compétentes de l’office des céréales.

Le programme de modernisation concerne également l’acquisition de 60 wagons, dont l’appel d’offres sera lancé bientôt, et la réhabilitation des embranchements ferroviaires des silos de Radés, de Bizerte, de Gabès, et de Bir El Kassâa, d’une valeur de 5,370 millions de dinars soit l’équivalent de 1,6 million d’euros, a noté la responsable.

L’Office des céréales compte également créer une unité de tararage, moyennant un investissement de 12, 361 millions de dinars, l’équivalent de 4 millions de de dollars, avec une chambre frigorifique. Cette unité de tararage favorise les préparatifs à la saison des semis, a-t-elle souligné.

L’Office mène également une étude sur la consommation des céréales pour fixer les besoins réels annuels en céréales.

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche programme également, en coordination avec le ministère du Commerce, la numérisation de toute la filière céréalière (allant de la production jusqu’à la consommation), moyennant un investissement de 2,5 millions de dollars, a encore fait savoir Ben Hadid.

En outre, un recensement général agricole est en cours de réalisation pour rassembler toutes les données agricoles, qui permettront de prendre les bonnes décisions en matière de réalisation des projets de développement, a-t-elle ajouté.

La responsable a souligné l’importance d’actualiser la carte agricole en Tunisie pour identifier les zones qui s’adaptent mieux aux cultures des céréales, notamment face aux défis des changements climatiques.

Pour ce faire, il y a lieu de renforcer la recherche scientifique pour créer des variétés des céréales qui s’adaptent au climat tunisien et qui résistent au stresse hydrique, afin d’augmenter la production et la productivité.

A cet égard, Ben Hadid a évoqué la possibilité de nouer un partenariat en matière de création de nouvelles variétés de semences de céréales, plus résilientes à la sécheresse, entre la Russie et l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT).

Il s’agit également d’encourager les grandes cultures, en soutenant les agriculteurs, notamment avec la rétrogradation des superficies consacrées aux grandes cultures, passant de 1400 hectares à 1000 hectares actuellement.