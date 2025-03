La saison de cueillette et de distillation des fleurs de bigaradier dans le gouvernorat de Nabeul a bel et bien démarré et se poursuit jusqu’à la fin du mois d’avril 2025.

La production devrait atteindre cette année 2 mille tonnes, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente, selon les estimations de l’Union régionale de l’agriculture.

Cependant, les professionnels du secteur se plaignent du coût élevé de la production, en plus de la baisse du prix de vente de « El Wazna » (unité de vente = 4 kilos de fleurs de bigaradier) à 18 dinars, au cours des cinq dernières années.

Ils ont souligné, à l’Agence TAP, la nécessité de réduire le coût de production, de lutter contre les pratiques de monopole et de spéculation et de multiplier les points de vente.

Dans ce cadre, le membre à l’Union régionale de l’agriculture, Mohamed Salmen a expliqué que la main d’œuvre dont le coût a augmenté demeure essentielle pour assurer une production de qualité, ajoutant que les agriculteurs font face au risque de subir des pertes considérables en raison de la régression des prix de vente du néroli.

Face à cette situation, les professionnels sont appelés à augmenter les prix de vente afin d’assurer une marge de bénéfice aux agriculteurs de la région.

De son côté, le directeur régional du commerce, Samir Khalfaoui a indiqué que les prix de vente du néroli ne peuvent pas être fixés et sont librement déterminés par les professionnels du secteur ainsi que l’offre et la demande.

A noter que le gouvernorat de Nabeul compte huit unités de distillation des fleurs de bigaradier.