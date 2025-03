Après un marathon nocturne du 14 au 18 mars 2025 qui a rythmé l’ambiance ramadanesque de la mythique place El-Halfaouine, au cœur de la médina de Tunis, la troisième édition de l’événement “Illuminations d’El Halfaouine” (Tajalliyat Al-Halfaouine) s’est clôturée dans la soirée du mardi avec le spectacle soufi de la troupe “Hizb El Mahdia”, dirigée par Fadhel Saka, offrant au public cosmopolite un beau mélange de dhikr et de madihs.

Certains parmi la foule, immergés dans l’instant, ont été entrainés dans la cadence hypnotique, tandis que d’autres, assis aux terrasses des cafés, accompagnaient d’une voix discrète ces mélodies envoûtantes, où le temps semblait se suspendre, créant une communion silencieuse entre l’âme et la musique.

Une soirée d’émotions et de ferveur

La nuit s’est ouverte sur une note joyeuse, où les éclats de rire des enfants résonnaient au rythme du jeu des acrobates et jongleurs qui ont offert un moment féerique, prélude à une nuit vibrante d’émotion et de ferveur, accentuée de la voix d’Amani Riahi livrant des mélodies de son album “Kima Errih”, avant que la troupe de Mahdia, prend place pour faire résonner les premiers accords d’une série de “madihs” issus du répertoire de la confrérie “Aissaouia”: “Nouba Al Mouzin”, “Nouba Ben Aissa Gharbi” en hommage à Sidi Mohamed Ben Aïssa, puis “Nouba Akhmar Ya Khammar” et “Nouba Rasd Eddhil” se sont succédé dans une montée progressive d’intensité.

Le point culminant de la soirée fut l’interprétation de “âali Lekdar”, véritable empreinte musicale du groupe. Réarrangé avec des nuances mélodiques captivantes, ce morceau de “madih” a enveloppé la place d’une aura mystique.

La “Takhmira” : apogée de la transe mystique

Au cœur de la hadhra soufie, le spectacle a atteint son apogée avec la “Takhmira”, ce profond moment de transe où la musique et la ferveur se confondent. Portés par l’accélération vertigineuse du rythme et l’intensité envoûtante des chants, les présents ont peu à peu cédé à l’appel, celui de la transe. Les battements puissants de la “zokra” et du “bendir” éveillaient en chacun une énergie presque sacrée. Certains spectateurs, emportés par cet appel collectif, ont rejoint spontanément les cercles de dhikr, les yeux clos, psalmodiant les invocations avec une intensité palpable.

Au-delà de son riche répertoire, ce qui fait la singularité de “Hizb El Mahdia”, c’est son approche scénique envoûtante, où chant, danse et percussion s’entrelacent dans une harmonie totale. Les corps tournoient, les tambours résonnent, les voix s’élèvent en parfaite synchronisation, dessinant une transe collective hypnotique.

Fondé en 1996 à Mahdia, le groupe s’inscrit, selon le communiqué de presse du Théâtre National Tunisien, dans la lignée de la Tariqa Issaouia, héritière de la tradition mystique de Sidi Mohamed Ben Aïssa, dont le mausolée se dresse dans la ville marocaine Meknès. Ce courant soufi, éclaté en multiples écoles -Issaouia, Soulamia, Qadiriya- possède une richesse rythmique et vocale unique. Pourtant, Hizb El Mahdia a su tracer son propre sillage. Brisant les codes figés du soufisme musical classique, il insuffle une énergie nouvelle à ces chants séculaires, alliant l’hypnose du sacré à la puissance de la scénographie.

Cinq nuits ramadanesques au charme d’antan

Pour sa troisième aventure, “Illuminations d’El-Halfaouine” a, le temps de cinq nuits ramadanesques, transformé la place d’El Halfaouine en un écrin de féerie et de spiritualité. Organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT), en partenariat avec la fondation Abdelwahab Ben Ayed (FABA) et Microcred, cet événement s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du mois de Ramadan.

Du 14 au 18 mars 2025, cirque, théâtre, cinéma et musique ont résonné dans les ruelles, au charme d’antan, offrant au grand public un beau voyage dans le temps et l’espace où l’art et la ferveur ont fait complicité, tissant en chaque soirée ramadanesque une fresque vivante de mémoire, de son et de lumière.