Un constat : les gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays, depuis des décennies, donnent l’impression qu’ils sont désignés à titre provisoire et qu’ils sont sensés servir plus un Etat provisoire qu’une nation pérenne. Rarement, on les a vus se soucier de la perpétuité du pays et inscrire leur action dans la durée, voire dans l’intérêt durable du pays. Les bons projets, les meilleurs, sont souvent reportés et renvoyés aux calendes grecques, par l’effet de l’immobilisme et de l’incompétence. C’est ce qui explique le grand nombre de mégaprojets en stand bye.

Parmi ces projets figure celui de “l’immersion des récifs artificiels”. Ce projet est pourtant stratégique tant il vise à restaurer l’écosystème marin, à remédier à la diminution des ressources halieutiques, à améliorer la pêche côtière et à contribuer ainsi à l’autosuffisance alimentaire du pays.

Pour montrer notre retard en la matière, est-il besoin de rappeler que l’idée de créer des substrats artificiels immergés afin d’augmenter la productivité d’une zone donnée est apparue au Japon au XVIIème siècle dans le but d’améliorer la pêche côtière.

Interpellé, début mars 2025, sur ce dossier au parlement par le député Mahmoud Chalghef, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a donné des précisions sur l’état des lieux.

Selon lui, le projet a été lancé, depuis 2009 -bien depuis 2009- avec un budget de 5 MDT et pour une durée d’exécution de 10 ans.

Seize ans après, le projet n’a pas bougé d’un iota. D’après le ministre, il n’a pas encore achevé sa première phase en raison de difficultés financières.

Pour se donner bonne conscience, le ministre a cru inventer le monde en rappelant, ennuyeusement, l’importance de ce projet pour la biodiversité marine et la pêche durable.

Il a ajouté, vaguement, que “des efforts sont en cours pour mobiliser les financements nécessaires et assurer la réussite de cette initiative essentielle pour la préservation des ressources maritimes”.

La question qui se pose dès lors est de savoir sur quelle base ces financements seront déterminés puisque le ministre a déclaré, au cours de son intervention au parlement que le projet, est encore à l’étude : « une étude sera menée pour identifier le nombre optimal des récifs artificiels et des zones les plus menacées », a-t-il dit. Sans commentaire !!!!

