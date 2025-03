Les différentes suggestions pour l’élaboration d’une vision stratégique cohérente pour l’organisation du secteur culturel à l’horizon 2035, ainsi que les grandes orientations dans les différents domaines artistiques visant à enrichir davantage les contenus créatifs, ont été à l’ordre du jour d’une séance de travail présidée hier, lundi, par la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, en présence des responsables des programmes du ministère.

La séance a permis d’examiner la situation actuelle de l’action culturelle, en mettant en lumière les points forts et les faiblesses des différentes directions centrales et institutions publiques sous tutelle du ministère. Les problématiques juridiques, structurelles et conjoncturelles ont également été abordées, dans le but d’identifier des solutions efficaces.

Les discussions ont également porté sur les mécanismes de gestion, de valorisation, de préservation et de promotion du patrimoine, ainsi que sur la nécessité de développer des infrastructures et des contenus culturels plus innovants et attractifs.

Par ailleurs, l’accent a été mis sur les moyens d’établir un modèle de développement culturel fondé sur l’excellence, l’innovation et la création de valeur ajoutée, en instaurant un cadre juridique structurant et moderne pour le secteur culturel.