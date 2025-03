Dans l’écrin historique du Palais Kheireddine, au cœur de la médina de Tunis, s’est ouverte, dans la soirée du lundi 17 mars 2025, l’exposition annuelle de l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT).

Cet événement majeur de la scène artistique tunisienne marque aussi le lancement de l’édition 2025 du Mois national des arts plastiques, dévoilant un véritable patchwork où se croisent les teintes de palettes et les éclats de matières, révélant la richesse de la scène artistique tunisienne.

Organisé par l’UAPT, qui œuvre depuis sa création en 1968 pour la promotion des arts plastiques en Tunisie, ce rendez-vous annuel offre une plateforme aux artistes pour partager leurs techniques et visions.

Pour ce nouvel événement, 168 artistes confirmés, émergents et jeunes étudiants, entre peintres, sculpteurs, photographes et créateurs prennent part à l’exposition au palais Kheireddine, dans un foisonnement de styles et de techniques qui s’entrelacent dans une scénographie invitant à la découverte.

Mois des arts plastiques 2025: plus de 270 artistes, près de 350 œuvres réparties sur 5 espaces

Véritable mosaïque de créativité, l’exposition explore une grande diversité de médiums artistiques : peinture, sculpture, installation, photographie… Entre acryliques sur toile, techniques mixtes, céramiques en raku et collages, le spectateur plonge dans un langage artistique pluriel où se déploie une alchimie saisissante entre matières et textures. Des sculptures en bois d’olivier et en fer côtoient des œuvres en marbre finement travaillé, tandis que la lumière danse sur des installations en plexiglas, des objets hétéroclites de récupération et des gravures sur bois. Le métal, l’acier Corten et l’inox contrastent avec la douceur du tissage, la gravure dialogue avec le monotype et le marouflage, tandis que l’encre sur papier fusionne avec les nuances vibrantes de la gouache.

L’ouverture de l’exposition annuelle de l’UAPT au palais Kheireddine, marque le démarrage du mois des arts plastiques qui se déploie non seulement aussi dans quatre autres espaces culturels à Tunis, à savoir le centre culturel municipal Sainte-Croix, la Galerie Yahia au Palmarium, la maison des arts au Belvédère et la galerie d’art de Ben Arous.

Véritable terrain d’expression pour les artistes et fenêtre ouverte sur la richesse de la scène plastique tunisienne, le Mois national des arts plastiques, qui célèbre la création sous toutes ses formes, avec la participation de plus de 270 artistes représentant différentes générations et courants, invite également à découvrir les nouvelles tendances et les expérimentations audacieuses qui, entre matière et ingéniosité, dessinent à travers près de 350 œuvres, les contours d’une scène artistique en perpétuelle effervescence.