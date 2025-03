C’est une simple opération de calcul. Le gouvernement tunisien a calculé son budget économique sur la base de l’hypothèse d’un prix moyen du baril de Brent à 77,4 dollars. Or, depuis janvier 2025, la tendance est à la baisse. Le prix du baril est en train de fluctuer entre 72 et 70 dollars le baril. Cette baisse est confirmée par les projections de la Banque mondiale qui estime que ce trend baissier va se poursuivre durant l’année 2025 à cause entre autres la baisse de la production en Chine.

Pour l’institution de Bretton Wood’, « les marchés mondiaux du pétrole devraient connaître un déséquilibre majeur entre l’offre et la demande. Dans son rapport sur cette question, elle indique que « la production mondiale de pétrole devrait surpasser la demande d’environ 1,2 million de barils par jour en moyenne en 2025. Un tel surplus, observé seulement deux fois auparavant – en 1998 et 2020 – pourrait faire baisser les prix des matières premières à leur niveau le plus bas depuis cinq ans ».

“Gagner un milliard de dinars grâce au pétrole ? Un coup de chance plus qu’une stratégie.”

Commentant ce trend baissier du prix du pétrole l’économiste et universitaire Ridha Chkoundali, estime que cette tendance « pourrait alléger considérablement les tensions sur les finances publiques. Concrètement, pour l’économiste « Si cette tendance se maintient jusqu’à la fin de l’année, cela représentera un gain de près d’un milliard de dinars pour le budget de l’État ».

Ce montant aurait normalement servi pour financer en devises les importations de produits énergétiques.

L’économiste, qui publiait son point de vue su sa page facebook, perçoit dans cette opportunité deux avantages.

Le premier consiste à alléger la pression sur les finances publiques. Pour lui, ce surplus budgétaire inattendu permettra de renforcer les réserves en devises du pays et de stabiliser le dinar face aux monnaies étrangères. « C’est comme si la Tunisie bénéficiait d’un don extérieur », a-t-il écrit.

“Le pétrole bon marché est un avantage, tant que les tensions géopolitiques ne font pas tout basculer.”

Le second porte sur les effets positifs que pourrait avoir cet éventuel surplus budgétaire sur l’économie réelle. “Le maintien des prix de l’énergie à un niveau bas limiterait les pressions inflationnistes et favoriserait une baisse du taux directeur de la Banque centrale. « Une réduction des taux d’intérêt encouragerait l’investissement et soutiendrait la création de richesses », précise Chkoundali.

L’économiste a tenu à préciser que ce scénario de trend baissier du prix du pétrole demeure fragile et provisoire. Il rappelle que les prix du pétrole sont influencés par de nombreux facteurs, notamment les tensions géopolitiques et les stratégies des grandes puissances pétrolières. Les sanctions occidentales contre la Russie et l’Iran, ainsi que les politiques de production de l’OPEP+, pourraient faire remonter les prix.

À l’inverse, une accalmie dans le conflit ukrainien ou une augmentation de la production de pétrole de schiste aux États-Unis pourraient les tirer vers le bas.

ABS