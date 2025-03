Des programmes de coopération sont en vue avec les ministères de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la Formation professionnelle et de l’emploi pour créer des formations adaptées aux spécialités de l’artisanat tunisien, a affirmé, le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Sofiène Tekaya, lundi, dans une déclaration aux médias, en marge de la cérémonie de remise des prix aux lauréats et lauréates du Concours National de l’artisanat 2025.

“Plus de 60 % des exposants au Salon national de l’artisanat sont des jeunes diplômés du supérieur”, a indiqué le ministre, relevant que le secteur de l’artisanat qui a connu, durant les dernières années un changement remarquable, attire désormais, de plus en plus les jeunes, femmes et hommes.

Toujours d’après le ministre, les exportations du secteur ont atteint en 2024, plus de 160 MD, faisant remarquer que les Etats-Unis sont la première destination de l’artisanat tunisien.

Tekaya a, à cette occasion, indiqué qu’un nouveau programme est en cours pour conquérir de nouveaux marchés africains, ce qui ne manquera pas de renforcer la filière de l’artisanat.

Revenant sur l’activité touristique, le ministre a affirmé que le nombre des touristes attendus en Tunisie pourrait atteindre 11 millions la prochaine saison, contre 10 millions 250 mille en 2024, relevant que des actions sont engagées pour promouvoir la destination Tunisie auprès de nouveaux marchés, dont la Tchéquie, la Chine et l’Espagne.

Un accord a été déjà signé, dans ce cadre, avec la République tchèque pour assurer des vols directs entre la Tunisie et ce pays, à partir d’avril 2025.