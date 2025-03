Monoprix Tunisie franchit un cap dans la modernisation des paiements en s’associant avec Flouci, une fintech spécialisée dans le paiement mobile. Grâce à ce partenariat, les clients pourront régler leurs achats en scannant un QR code en caisse, sans utiliser d’argent liquide, de chèque ou de carte bancaire.

Cette innovation garantit une expérience fluide, rapide et sécurisée, tout en contribuant à l’inclusion financière en Tunisie. En effet, Flouci permet à chacun de créer un compte bancaire et un portefeuille électronique gratuitement via son smartphone, une solution précieuse pour les personnes non bancarisées.

Une avancée pour le retail tunisien

Monoprix devient ainsi l’un des premiers acteurs de la grande distribution en Tunisie à intégrer pleinement le paiement mobile, répondant à l’évolution des habitudes de consommation et renforçant la transition vers un commerce plus digitalisé.

Déploiement progressif

Le service sera disponible dès le 18 mars 2025 dans les magasins Monoprix. Les clients sont invités à télécharger l’application Flouci et à suivre les instructions pour activer leur wallet.

Avec ce partenariat, Monoprix et Flouci modernisent l’expérience d’achat, simplifient le paiement et démocratisent l’accès aux services financiers en Tunisie. Une révolution pour le commerce de demain !