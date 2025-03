L’aéroport international d’Enfidha-Hammamet est fier d’annoncer le lancement de ses tout premiers vols de la Omra, marquant ainsi une nouvelle ère dans la facilitation du voyage vers les Lieux-Saints pour les pèlerins.

Cette initiative stratégique, fruit d’un partenariat étroit avec Saudia Airlines et Kounouz Travel, témoigne de l’engagement de l’aéroport à miser sur la proximité pour répondre davantage aux besoins et aux exigences des pèlerins dans toutes les régions du pays, mais aussi pour promouvoir une offre de transport aérien moderne, sûr et confortable, répondant aux attentes d’une clientèle en quête d’excellence.

Les premiers vols entre Enfidha et Djeddah (JED) sont programmés le jeudi 20 et vendredi 21 mars 2025, alors que les vols retour Médine (MED)-Enfidha sont programmés le mardi 8 et le mercredi 9 avril 2025.

Les vols Enfidha et Djeddah (JED) et Médine (MED)-Enfidha s’effectueront à bord d’appareils Airbus A330 de dernière génération, offrant une capacité comprise entre 360 et 426 sièges.

Ces avions, équipés des technologies les plus récentes, assurent non seulement un confort de vol inégalé mais respectent également les normes internationales les plus strictes en matière de sécurité aérienne, garantissant une expérience de voyage sereine et efficace.

Au-delà de l’enrichissement de son réseau, l’ouverture de ces lignes confirme la volonté l’aéroport d’Enfidha-Hammamet de se positionner comme un véritable hub aérien régional, attractif capable d’offrir des solutions de transport qui incarnent l’excellence et l’innovation au service du tourisme religieux et du développement régional.