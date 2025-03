Le court-métrage tunisien “A moitié d’âme” de Marwen Trabelsi a décroché la Mention spéciale du jury lors de la deuxième édition du TaxiFilmFest 2025 à Berlin (Allemagne). Ce film fait partie des six œuvres particulièrement remarquées par le festival, en plus des lauréats officiels. Bien que le thème du taxi ne soit pas directement abordé dans le film, “A moitié d’âme” évoque de manière poignante des situations qui rappellent le sort des chauffeurs de taxi, appauvris par l’ubérisation, l’insécurité et l’exploitation économique”.

Marwen Trabelsi a su capturer des images puissantes pour “décrire cette perception d’une réalité marquée par la désillusion et le désespoir. Dans un monde où le matérialisme prime et où l’humanité semble déclinante, la vente d’âmes devient une activité prospère. Les personnes suicidaires proposent leur âme en échange d’une somme d’argent destinée à leur famille. L’histoire fantastique du film raconte celle d’un père qui, dans un acte désespéré, se voit contraint de vendre son âme pour sauver la vie de sa fille mourante”.

Le photographe et réalisateur, a été récompensé pour la qualité artistique et “les images impressionnantes pour décrire cette perception d’une situation, qui rend malade par son caractère désespéré”.

Après des études en audiovisuel, Marwen Trabelsi a réalisé plusieurs films expérimentaux, deux longs-métrages et trois documentaires. Son travail cinématographique lui a permis de récolter de nombreux prix tant au niveau national qu’international. Il a notamment remporté le premier prix aux Douz Doc Days, le premier prix du documentaire au Cam Film Festival en Egypte en 2015, et plusieurs prix pour son dernier long-métrage “L’homme qui est devenu un musée”, réalisé en 2019.

La deuxième édition du Taxi Film Festival s’est tenue à Berlin (13 au 22 février 2025) a mis en lumière des films et des vidéos liés au monde des chauffeurs de taxi, offrant au public un aperçu de cet univers souvent méconnu. Les projections ont eu lieu dans divers lieux de la ville, notamment à bord d’un taxi spécialement aménagé sur la Potsdamer Platz, ainsi que dans les locaux de compagnies de taxis berlinoises.