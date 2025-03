La Tunisie participe à la 35ème édition du salon international de tourisme (BTL 2025), organisée du 12 au 16 mars à Lisbonne, au Portugal.

Dans le cadre de cette participation, l’ambassade de Tunisie à Lisbonne a organisé une journée de promotion de l’île de Djerba, afin de faire connaître les spécificités historiques et naturelles de l’île, laquelle est inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

“La participation de la Tunisie à la BTL 2025 s’inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de promouvoir la destination Tunisie sur le marché portugais”, a souligné l’ambassadeur de Tunisie à Lisbonne, Naoufel Hdia, dans une déclaration à l’agence TAP, rappelant, que la Tunisie a accueilli environ 50 mille touristes portugais, durant l’année 2024, ce qui représente une augmentation de 77% par rapport à 2019.

Et d’ajouter : cette participation constitue, également, une opportunité pour faire connaître les atouts de la destination Tunisie et de l’offre touristique tunisienne auprès des agences de voyages et des participants à la BTL.

L’ambassadeur de Tunisie a réitéré, dans ce cadre, l’impératif de rétablir les liaisons aériennes directes entre la Tunisie et le Portugal, et de programmer des vols durant toute l’année, de manière à tirer le meilleur parti des potentialités du marché portugais.

La “BTL” est considérée comme l’un des plus importants salons en Europe, avec la participation de 44 pays et de plus de 100 destinations touristiques. Cette année, le salon devrait accueillir près de 85 mille participants.