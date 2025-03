Le dimanche 16 mars 2025, à 14h30, Arsenal accueillera Chelsea pour un match décisif de la 29e journée de la Premier League. Ce derby londonien s’annonce comme l’un des affrontements les plus excitants de la saison, avec deux des clubs les plus emblématiques du football anglais prêts à en découdre.

Arsenal, actuellement en pleine forme sous la direction de leur entraîneur, est en tête du classement et cherche à maintenir son avance en vue du titre. Avec des joueurs clés comme Bukayo Saka, Martin odegaard et Gabriel Jesus, les Gunners seront déterminés à conserver leur position dominante.

De l’autre côté, Chelsea, bien que se trouvant dans une position plus modeste au classement, n’est jamais à sous-estimer. L’équipe de Graham Potter a montré de bonnes améliorations ces dernières semaines, et avec des talents comme Raheem Sterling et Enzo Fernández, Chelsea espère continuer à progresser et tenter de perturber les leaders.

Ce match est crucial pour les deux équipes. Arsenal cherchera à étendre son avance en tête du championnat, tandis que Chelsea cherchera à grimper dans le classement et à se rapprocher des places européennes.

Heure du match : Dimanche 16 mars 2025 à 14h30

Chaîne TV : Le match Arsenal – Chelsea sera diffusé en direct sur Canal+.