L’Atlético de Madrid accueille le FC Barcelone ce dimanche 16 mars pour un match crucial de la 28e journée de Liga.

Les deux équipes se rencontrent au Riyadh Air Metropolitano, avec un enjeu majeur dans la course au titre. Le FC Barcelone, leader du championnat, affronte l’Atlético de Madrid, actuellement troisième. Une victoire des hommes d’Hansi Flick pourrait permettre aux Catalans de prendre une avance décisive sur leurs rivaux madrilènes dans la lutte pour le trophée.

L’Atlético de Madrid arrive dans ce match après une grosse déception en Ligue des Champions, éliminé par le Real Madrid aux tirs au but (2-4). Entre la polémique sur le penalty d’Alvarez et l’élimination, les hommes de Diego Simeone devront se concentrer pour espérer revenir dans la course au titre.

Sur quelle chaîne suivre Atlético de Madrid – FC Barcelone ?

Stade : Estadio Riyadh Air Metropolitano à Madrid

Chaîne TV : BeIN Sports 1

Date : Dimanche 16 mars à 21h00