Ce dimanche 16 mars 2025, à 17h15, Strasbourg accueille Toulouse au Stade de la Meinau pour un match de la 26e journée de Ligue 1.

Strasbourg, 7e avec 40 points, arrive en grande forme, restant sur cinq matchs sans défaite, dont quatre victoires et un nul. Leur défense est solide, avec zéro but encaissé lors de cette série, bien que l’attaque ait marqué seulement six buts. Toulouse, 10e avec 34 points, reste compétitif avec deux victoires lors de ses cinq derniers matchs, mais devra travailler sur sa défense, ayant encaissé cinq buts durant cette période.

Les confrontations récentes entre les deux équipes sont assez équilibrées, avec Strasbourg menant par deux victoires contre une pour Toulouse et deux matchs nuls.

Ce match est crucial pour Strasbourg, qui lutte pour les places européennes, tandis que Toulouse cherche à se rapprocher du haut du classement.

Heure du match : Dimanche 16 mars 2025 à 17h15

Chaîne TV : La rencontre sera diffusée en direct sur DAZN.