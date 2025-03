Les réserves en eau dans les barrages et les lacs de montagnes dans le gouvernorat de Ben Arous ont considérablement augmenté, suite aux dernières pluies qui sont se abattues sur la région, du 7 au 9 mars.

Selon les données de la direction de la conservation des eaux et des sols, les précipitions enregistrées ont oscillé entre 40 et 60 mm et ont permis d’élever les retenues d’eau dans les lacs de montagnes à 569 mille m3, soit un taux de remplissage de 83%, et celui des barrages à 3 millions 80 mille m3, soit un taux de remplissage de près de 91%.

La région compte cinq barrages, dont notamment celui d’Oued El Hma, doté d’une capacité de stockage de 1 million 270 mille m3, ainsi que 27 lacs de collinaires à Morneg.