La 25e journée de la Botola Pro propose un duel intéressant entre le FAR Rabat, actuel deuxième du championnat avec 42 points, et le Maghreb de Fès (MAS), qui occupe la sixième place avec 38 points. Si les FAR espèrent sécuriser leur position dans la course aux places africaines, le MAS vise un coup d’éclat pour revenir dans la bataille.

FAR Rabat : Rester dans la course au podium

Avec 11 victoires, 9 nuls et 4 défaites, les FAR de Rabat sont à égalité avec le Wydad de Casablanca et doivent impérativement gagner pour ne pas se faire distancer. Même si le Renaissance de Berkane (59 points) semble intouchable en tête du classement, les militaires veulent assurer une place en Coupe de la CAF et garder espoir en cas de faux pas du leader.

Les confrontations récentes sont largement à l’avantage du FAR, qui a remporté 4 des 5 derniers duels face au MAS. Une victoire leur permettrait de rester en bonne position avant d’aborder la dernière ligne droite du championnat.

Maghreb de Fès : Un coup à jouer ?

Le Maghreb de Fès, avec ses 10 victoires en 24 matchs, n’a pas encore dit son dernier mot pour une place dans le top 5. Malgré une dynamique irrégulière, le club espère se relancer en créant la surprise face à l’un des cadors du championnat.

Le MAS n’a gagné qu’une seule fois contre le FAR lors de leurs cinq dernières confrontations, mais il peut s’appuyer sur ses récentes performances pour croire en un exploit. Une victoire face à un concurrent direct pourrait totalement relancer leur saison.

Un duel sous tension

Ce match est capital pour les deux formations :

✅ Le FAR Rabat veut s’imposer pour rester au contact du podium et sécuriser sa place continentale.

✅ Le Maghreb de Fès doit gagner pour ne pas voir ses chances d’accrocher le haut du classement s’envoler.

Le stade Moulay Abdellah devrait vibrer pour ce duel, où chaque point compte dans cette fin de saison haletante.