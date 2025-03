Mille et une mains, mille et une briques se sont entrelacées donnant forme à une œuvre où chaque détail porte l’empreinte d’un geste humain et d’un esprit créatif. Après une fresque murale en céramique en 2019, c’est désormais une fresque murale en briques, en 2024, qui poursuit l’aventure collaborative “La ville dans tous ses états”, menée sous la direction de l’artiste plasticienne et visuelle suisse Anne Francey.

Ce projet sera au cœur d’une conférence intitulée “De la briqueterie à la Hafsia : l’aventure de 1001 briques”, programmée pour le mercredi 19 mars 2025 à Dar Ben Gacem Kahia-médina de Tunis. La soirée autour de l’architecture, de l’art et du patrimoine urbain, sera marquée par la projection du documentaire d’Anne Francey, avec des témoignages d’experts explorant le voyage de la brique, de la briqueterie traditionnelle jusqu’à son intégration dans le paysage urbain de la Médina de Tunis.

S’inscrivant dans le cadre de la quatrième édition du festival “La Médina des Lumières” (15-22 mars 2025), la rencontre organisée en collaboration avec l’ambassade de Suisse en Tunisie, sera une occasion pour revenir sur une expérience d’art et de vie, qui a donné naissance en juin 2024 à une fresque murale en bas-relief dans le jardin Sidi Mfarej, au cœur du quartier emblématique de la Hafsia, dans la Médina de Tunis.

Dans un ballet de signes, de lignes, de symboles, de formes et de couleurs, chaque variation laisse place à l’expression personnelle, composant une véritable kaléidoscopie artistique. A l’image du conte des “Mille et Une Nuits”, ce projet en briques assemblées, révèle des histoires, des lieux et des émotions formant une mosaïque vivante, témoin d’une richesse artistique et humaine partagée.

Dirigée par Anne Francey, cette aventure collective a fédéré plusieurs partenaires, dont la municipalité de Tunis et l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis. Elle a impliqué près de 500 jeunes du quartier de la Hafsia, ainsi que des élèves de diverses institutions. Plusieurs associations y ont pris part, notamment l’Association Générale des Insuffisants Moteurs (Agim-La Marsa) et le Centre de Défense et d’Intégration Sociale de Mellassine, aux côtés d’étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) et de l’Ecole Supérieure d’Architecture, d’Audiovisuel et de Design (ESAD).

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la première expérience artistique “1001 mains”, qui avait abouti, en 2019, à la création d’une fresque murale en céramique de 42 mètres carrés sur la façade de la Maison de la Culture Ibn Rachiq à Tunis, une création conçue en collaboration avec le Centre National de la Céramique d’Art (CNCA-Sidi Kacem Jellizi), et réalisée par plus de 600 intervenants issus de divers horizons.