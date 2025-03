Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, et le vice-ministre tchèque du Développement régional chargé du Tourisme, Jan Fluxa, ont convenu, vendredi, d’entamer la révision du cadre juridique de la coopération dans le secteur du tourisme entre les deux pays, et ce, lors d’une visite de travail effectuée, par Tekaya, les 13 et 14 mars, à Prague (République tchèque).

Les deux parties ont convenu, également, d’élargir les domaines de coopération entre les deux pays pour l’étendre à l’activité de l’artisanat, outre l’échange d’expertises et de bonnes pratiques, afin de booster l’activité touristique dans les deux pays, indique le département du Tourisme dans un communiqué.

Le ministre du Tourisme a souligné, à cette occasion, l’impératif de promouvoir davantage les différents produits touristiques tunisiens, et de faire connaitre, à plus large échelle, les spécificités des différentes régions tunisiennes notamment celles du sud et du nord-ouest…

De son côté, le responsable tchèque a fait part de la volonté de son pays de poursuivre l’échange d’expertise et d’expériences avec la Tunisie, et de recourir davantage aux nouvelles technologies nouvelles, surtout, dans le domaine du marketing touristique.

Par la même occasion, Tekaya a eu une entrevue avec le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères Jiri Kozak, durant laquelle les deux parties ont souligné la nécessité de bien se préparer aux rendez-vous bilatéraux prochains, lesquels constituent une opportunité pour renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les deux secteurs du tourisme et de l’artisanat.

Il convient de noter que la Tunisie, qui a accueilli, en 2024, 140 000 touristes tchèques, est désormais perçue comme l’une des destinations préférées des Tchèques.