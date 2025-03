Dans une première historique, le Carthage Symphony Orchestra (CSO), avec 90 musiciens et choristes, se produira au Théâtre National de Belgrade (Serbie) le 20 mars 2025, à l’invitation de l’Ambassade de Tunisie à Belgrade, pour célébrer la Fête de l’Indépendance de la Tunisie.

Cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la diplomatie culturelle, est organisé avec la collaboration notamment du ministère des affaires culturelles, l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), l’association “Musique sans frontières” (MSF) ainsi que de plusieurs sponsors et partenaires.

Dirigé par le maestro Hafedh Makni, avec Mourad Gâaloul en chef de chœur, le concert “Orchestral Odyssey: Carthage meets Belgrade”, informe le CSO sur sa page officielle, constitue le plus grand déplacement à l’étranger d’un orchestre tunisien. Il mettra à l’honneur une fusion musicale exceptionnelle, tissant des ponts entre les traditions occidentales, tunisiennes, serbes et orientales.

Point d’orgue de cette soirée, une création inédite du violoncelliste et musicien Wassim Makni, intitulée “Carthage Meets Belgrade”, viendra célébrer la richesse des mélodies serbes et tunisiennes dans un hommage vibrant à la rencontre et au dialogue des cultures, où les sonorités des deux pays résonneront à l’unisson, illustrant ainsi le rôle de la musique comme passerelle entre les peuples.

Fondé en 2018, le Carthage Symphony Orchestra (CSO), dirigé par Hafedh Makni, a depuis sa création, enrichi la scène musicale tunisienne en proposant régulièrement des concerts variés. Fusionnant les symphonies classiques occidentales avec les rythmes orientaux, il propose à chaque spectacle une expérience musicale qui transcende les frontières et les traditions, pour le plus grand bonheur des mélomanes.