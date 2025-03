Ce jeudi 13 mars, la matinée s’annonce partiellement nuageux sur la majeure partie du territoire. Cependant, une évolution est à prévoir dans l’après-midi, particulièrement au nord, où les nuages se feront plus denses et pourraient donner lieu à des averses isolées.

Du vent sur les côtes et dans le sud, faible à modéré dans les autres régions. La mer sera très agitée au nord et agitée à très agitée sur le reste du littoral.

Côté températures, une disparité se dessine entre les régions. Le nord et le centre du pays bénéficieront de maximales comprises entre 23 et 27 degrés. Les hauteurs de l’ouest, elles, connaîtront une fraîcheur relative avec environ 20 degrés. En revanche, le sud de la Tunisie affichera des températures plus estivales, oscillant entre 27 et 32 degrés.