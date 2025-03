L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SANIMED, réunie le 18 décembre 2024, a décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 10 107 285 DT en numéraire en vue de le porter de 16 554 000 DT à 26 661 285 DT et ce, par l’émission de 7 571 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1,335 DT chacune avec une prime d’émission de 0,250 DT par action, à libérer en numéraire ou par compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par la société et ce, selon les modalités suivantes :

– une compensation de créances de la société AGRIMED à concurrence de 5 499 999,135 DT (prime d’émission comprise), par l’émission de 3 470 031 actions nouvelles de nominal 1,335 DT.

– une émission de 4 100 969 actions nouvelles de nominal 1,335 DT chacune, réservées à l ’ actionnaire AGRIMED, correspondant à un montant de 6 500 035,865 DT (prime d’émission comprise).

Caractéristiques de l’émission :

Le capital social sera augmenté de 10 107 285 DT par l’émission de 7 571 000 actions à libérer en numéraire et par compensation de créances.

 Valeur nominale des actions : 1,335 DT.

 Prime d’émission : 0,250 DT.

 Forme des actions : Nominative.

 Catégorie : Ordinaire.

 Libération : les actions nouvelles souscrites seront libérées en totalité lors de la

souscription.

Prix d’émission

Les actions nouvelles à souscrire seront émises au prix d’émission de 1,585 DT chacune, soit 1,335 DT de valeur nominale et 0,250 DT de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription

Cotation en bourse des actions nouvelles souscrites :

Les 7 571 000 actions nouvelles à souscrire et à libérer en numéraire ou par compensation des créances seront négociables en Bourse à partir de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et de la publication de la notice conséquente au JORT et aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la BVMT, séparément des actions anciennes jusqu’à la date de réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l’exercice 2024.