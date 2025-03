“Ritualité et Spiritualité en Islam” : débat philosophique avec Youssef Seddik

“Ritualité et Spiritualité en Islam”

“Ritualité et Spiritualité en Islam “est le thème d’une conférence-débat avec le philosophe et islamologue de renom Youssef Seddik, programmée pour le samedi 15 mars 2025 à 21h30 au Centre d’art B7L9 Art-Bhar Lazreg à La Marsa.

La rencontre portera le débat autour de plusieurs réflexions sur le sens profond de la pratique religieuse : Les rituels sont-ils de simples gestes répétés ou les clés d’une quête spirituelle plus profonde ? Où placer la frontière entre la forme et l’essence, entre l’observance du rite et l’élan intime du croyant ?

A travers une approche anthropologique et philosophique, Youssef Seddik interrogera la place des rituels dans l’expérience spirituelle et les tensions entre l’institutionnalisation du sacré et la liberté intérieure.