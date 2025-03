La Cité des Sciences à Tunis (CST), en collaboration avec l’Association Tunisienne des Mathématiques et des Arts (ATMA), l’Association Méditerranéenne des Sciences Mathématiques (MIMS), ainsi que le Club des Jeux Mathématiques de la Faculté des Sciences de Tunis (CJM FST), organise une journée intitulée “Pi Day”.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de la CST, cet événement se tiendra le dimanche 23 mars de 10h à 13h30.

Des conférences thématiques animées par des experts de renom ponctuées par des interludes artistiques sous le thème des “Symphonies de Pi” sont au programme de cette manifestation.

Une activité ludique et interactive intitulée “Pi sur scène” offrant des performances musicales, artistiques et poétiques figure également au programme de cette journée au cours de laquelle les participants seront invités à relever des défis et à établir des records.

En outre, un escape Game conçu et animé par les étudiants du CJM FST sera aménagé. Il proposera des énigmes mathématiques palpitantes à résoudre en équipes pour progresser d’une salle à l’autre.

Cette journée scientifique s’adresse aux collégiens, lycéens et à tous les passionnés de mathématiques, leur offrant une occasion privilégiée de plonger dans un monde de découverte et d’apprentissage, alliant savoir et plaisir, ajoute le communiqué.

A noter que l’entrée est libre et gratuite.