Le projet d’aménagement d’un site dédié à l’installation de stations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, près de la centrale photovoltaïque de Tozeur, a fait l’objet d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat.

Le représentant régional de l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie, Imed Triki a indiqué que ce projet en phase d’études préliminaires, est destiné aux professionnels de l’agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables.

Il a ajouté que ces acteurs pourront, alors, y créer leurs propres stations photovoltaïques et de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et de bénéficier du droit du transport de l’électricité via la STEG.