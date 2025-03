La Tunisie connaît aujourd’hui un temps instable, marqué par une alternance de brume et de nuages denses, notamment sur les régions ouest du nord et du centre. Des averses isolées et localement orageuses sont attendues, s’étendant progressivement aux régions est du nord au fil de la journée.

Des vents forts et du sable au sud

Le vent souffle fortement du secteur ouest dans le sud du pays, entraînant par endroits des vents de sable réduisant la visibilité. Sur le reste du territoire, il varie de faible à modéré, mais gagnera en intensité en après-midi, notamment le long des côtes où il deviendra fort.

Mer agitée, vigilance requise pour les activités maritimes

Les conditions maritimes seront également difficiles : la mer sera très agitée au nord et restera moutonneuse sur les autres côtes, compliquant les sorties en mer. La prudence est donc recommandée aux pêcheurs et aux plaisanciers.

Légère baisse des températures

Côté températures, une légère baisse est à prévoir :