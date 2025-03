Chaque club ayant pris part aux tours préliminaires des compétitions africaines interclubs de football, 2024-2025 (Ligue des champions et Coupe de la Confédération), aura droit à une indemnité de solidarité de 50.000 dollars, a annoncé la Confédération africaine (CAF), mardi dans un communiqué.

Cette mesure a été annoncée au terme d’un protocole d’accord “historique” pour les clubs africains, signé par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et le président de l’Association des clubs africains (ACA), Hersi Said, au Caire (Egypte).

“Ce protocole d’accord vient renforcer le partenariat entre la CAF et l’ACA et formalise plusieurs objectifs stratégiques”, ajoute le communiqué.

“L’ACA a salué les efforts du président de la CAF, Dr Motsepe, en faveur d’un soutien financier accru au football de clubs. Cette initiative comprend notamment l’allocation d’une indemnité de solidarité de 50.000 dollars à chaque club ayant participé aux tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF, une première dans l’histoire de

l’institution.”, a expliqué la même source.

En outre, la CAF a augmenté de plus de 40 % les dotations financières de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération.

Les deux institutions “s’engagent également à garantir aux joueurs un parcours éducatif adapté tout au long de leur carrière sportive, à promouvoir l’éthique et l’intégrité du jeu, et à lutter contre le racisme, le dopage, la violence, la manipulation de matchs et la corruption dans le football”, souligne la CAF.

Par ailleurs, la CAF et l’ACA “œuvreront ensemble pour que le football des clubs et des sélections nationales, génère des bénéfices substantiels pour les joueurs, les clubs, les ligues et les associations membres. Elles entendent aussi renforcer leur collaboration en matière de gouvernance et de règlement des litiges sportifs à travers des structures de médiation adaptées”, conclut l’instance continentale.

La signature de cet accord coïncide avec la tenue 14e Assemblée Générale extraordinaire élective de la CAF, prévue mercredi dans la capitale égyptienne.