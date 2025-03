La journée du 9 mars sera placée sous le signe d’un temps globalement mitigé sur l’ensemble du territoire tunisien. Des nuages passagers couvriront progressivement l’ensemble du pays, devenant plus nombreux et denses vers la fin de la journée, particulièrement sur les régions du nord-ouest où quelques précipitations locales pourraient être observées.

Le vent, soufflant du secteur sud, sera particulièrement fort près des côtes et sur les hauteurs, appelant à la vigilance.

Les températures resteront agréables avec des maximales oscillant entre 21 et 26 °C sur les régions du nord et du centre. Dans le sud, le mercure affichera des valeurs plus élevées, comprises entre 27 et 31 °C, tandis que le Cap Bon connaîtra une journée légèrement plus fraîche avec environ 18 °C en journée.