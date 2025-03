Huit soirées sont au programme des Nuits ramadanesques du Centre culturel international de Hammamet, “Au clair de la lune”, qui revient dans une nouvelle édition du 13 au 21 mars au CCIH -Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts.

Mêlant contes, musique et théâtre, cette édition met en lumière le conte populaire, non pas comme une simple fable imaginaire, mais comme un récit inspiré d’événements historiques, façonné par le temps et remodelé par les générations à travers la narration, la chanson et la scène, selon le CCIH.

Le programme des soirées (21H00):

13 mars 2025 : “Outour Hammamet” (Parfums de Hammamet) avec la formation musicale de Badiaa Turki et “Récits méditerranéens” avec l’historien Abdessattar Amamou

14 mars 2025 : Spectacle “Zamen al-wasl” de l’artiste Rawdha Abdallah

16 mars 2025 : “Mosaique andalouse” avec le chanteur Sofien Zaidi

17 mars 2025 : Spectacle “La Princesse Wannesa” de l’actrice et femme de théâtre Zahira Ben Ammar

18 mars 2025 : Spectacle aux couleurs du soufisme avec le chanteur Mohamed Ali Chebil

19 mars 2025 : “Ya Khil Salem” avec la chanteuse et comédienne Lobna Noomen

20 mars 2025 : “Ya Zahra Fi Khayali” avec la chanteuse Nawel Ben Salah

21 mars 2025 : Spectacle “Comme au bon vieux temps” avec la jeune Lina Ben Ali