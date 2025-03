La cinquième édition de “La Nuit des Musées Tunisiens” organisée par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) en collaboration avec l’Institut National du patrimoine (INP) aura lieu le 20 mars 2025.

A cette occasion, 16 musées répartis sur l’ensemble du pays outre le Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la médina de Tunis, ouvriront exceptionnellement leurs portes en soirée, permettant ainsi aux visiteurs, qui n’ont pas l’opportunité en temps normal de les visiter, de les découvrir dans une ambiance ramadanesque et de participer aux diverses activités culturelles et artistiques programmées dans et autour de ces lieux d’histoire et de mémoire.

Cette initiative, informe l’AMVPPC, s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions ayant connu un succès : la première, organisée le 18 mai 2022 en célébration de la Journée internationale des musées, la deuxième, tenue le 21 juin 2022 à l’occasion de la “Fête de la Musique”, la troisième, a eu lieu le 15 avril 2023 et la quatrième, le 30 mars 2024.

Cette ouverture nocturne concernera les 16 musées suivants :

Musée national du Bardo

Musée archéologique de Nabeul

Musée archéologique de Kerkouane

Musée archéologique de Sousse

Musée Habib Bourguiba à Monastir

Musée du Ribat-Monastir

Musée de Mahdia

Musée archéologique d’El Jem

Musée de Moknine

Musée archéologique de Makthar

Musée de l’architecture traditionnelle-la Kasbah de Sfax

Musée national des arts islamiques de Raqqada à Kairouan

Musée archéologique de Sbeitla

Musée du patrimoine traditionnel de Djerba

Musée archéologique de Gafsa

Musée du Sahara à Douz