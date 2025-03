La 32è Conférence annuelle de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranée (COPEAM) aura lieu à Malte, du 10 au 12 avril 202« Dépasser les clivages : le rôle de la coopération culturelle face aux tensions mondiales » : Thème de la 32è Conférence annuelle de la COPEAM prévue à Malte 5, autour du thème « Dépasser les clivages : le rôle de la coopération culturelle face aux tensions mondiales ».

« Cette année plus que jamais, compte tenu du contexte général et de la situation persistante de conflit et de violence dans de nombreux pays à travers le monde et, notamment, dans notre région, la COPEAM a annoncé avoir choisi de consacrer la conférence en 2025 à la force de la coopération dans le domaine culturel comme outil puissant pour lutter contre la brutalité de la guerre et les hostilités entre les peuples ».

La Conférence de Malte interrogera le monde des médias et leur rôle dans le renforcement de relations culturelles solides, stables et durables entre les nations et les habitants de la Méditerranée.

La Tunisie est parmi les pays membres de la COPEAM dont l’action est basée sur une formule de coopération multilatérale qui vise à la valorisation et à l’échange de compétences au sein de son réseau. Cette organisation à but non lucratif consacrée au dialogue et à la coopération culturelle dans le bassin méditerranéen, implique les principaux acteurs du secteur audiovisuel dont les radios et télévisions publiques de 27 pays du bassin, des associations professionnelles et culturelles, des institutions, structures de formation universitaire et de spécialisation, ainsi que des producteurs indépendants.

L’Association – dont le siège opérationnel est basé à Rome dans les bureaux de la RAI- Radiotelevisione Italiana, qui en assure le Secrétariat Général depuis sa fondation en 1996.

Réunions en ligne des commissions de la COPEAM

Dans le cadre de la 32ème Conférence annuelle et 31ème Assemblée Générale de la COPEAM, des Commissions thématiques se réuniront en ligne, au mois de mars, selon le calendrier suivant : « Egalité des Genres et Diversité » et « Patrimoine audiovisuel » (12 mars), « Télévision » et « Cinéma-Festival-Culture » (19 mars) et « Radio » (25 mars), indique la COPEAM dans sa newsletter du mardi 4 mars.

Toutes les informations sur le programme de la 32ème Conférence annuelle ainsi que celui de chaque commission sont disponibles sur le site de la COPEAM. Les acteurs culturels intéressés peuvent s’inscrire à partir du lien suivant : httpss://www.cognitoforms.com/COPEAM1/COPEAMCOMMISSIONS2025

« La Commission Cinéma/Festival/Culture » est promotrice d’activités en faveur de la production et la circulation d’œuvres audiovisuelles dans la région méditerranéenne.

« La Commission Echange de News » axe son activité sur l’échange régional méditerranéen ERN-Med, créé en 2002 à partir du besoin de renforcer la connaissance interculturelle entre les rives nord et sud de la Méditerranée. En 2016, les coordinateurs de news impliqués ont décidé, conjointement à la COPEAM, l’ASBU et l’UER, de lancer le « Prix ERN-Med » qui est attribué chaque année au meilleur sujet d’actualité échangé sur un thème d’intérêt commun, lié à la dernière conférence annuelle de la COPEAM.

Notons que le prix de la première édition (2016-2017) ayant pour thème « Jeunesse et médias », a été attribué à la Télévision nationale tunisienne, ex aequo avec la RAI (Radio-télévision italienne).

« La Commission Egalité des Genres et Diversité » œuvre en faveur d’une présence équilibrée des femmes et des hommes dans les médias, et contre les stéréotypes dans la production de contenus. Elle interagit en synergie avec les autres Commissions ou en partenariat avec des Organisations internationales telles que l’UNESCO, sur plusieurs axes.

« La Commission Patrimoine Audiovisuel » est consacrée à la mise en place de projets portant sur la promotion, la sauvegarde et la numérisation des fonds d’archives des radiotélévisions de la zone euro-méditerranéenne, dans le but de préserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel de cette région.

L’acquis majeur de cette Commission a été le succès obtenu dans la réalisation du projet Med-Mem : Mémoires Audiovisuelles de la Méditerranée, le premier site internet trilingue – en arabe, anglais et français – à base d’archives télé et radio, créé pour promouvoir le riche patrimoine de la Méditerranée auprès du grand public des deux rives.

« La Commission Radio » est active dans la promotion de la coopération radiophonique à travers la mise en réseau des radios membres de la COPEAM. Elle coordonne des coproductions internationales consacrées à des thèmes d’intérêt général, ainsi que des magazines d’information à caractère régional.

Dans l’objectif général de promotion du produit audiovisuel méditerranéen, la COPEAM soutient particulièrement les projets de coproduction entre les deux rives de la Méditerranée. Cette mission est confiée à la Commission Télévision dont l’axe d’action principal est la coordination de coproductions multilatérales réalisées grâce à la coopération entre les professionnels des Organismes impliqués et à l’élaboration de méthodologies de travail partagées.