En commémoration du cinquantième anniversaire de la disparition de la diva Oum Kalthoum (1898-1975), le Carthage Symphony Orchestra (CSO) donnera un concert exceptionnel, placé sous le signe de l’émotion et de la tradition, intitulé “Mélodies d’Orient”, le jeudi 6 mars 2025 à 21H30 au Théâtre Municipal de Tunis.

Sous la direction du duo Mohamed et Hafedh Makni, et avec la participation du chœur dirigé par Mourad Gaaloul, cette soirée se veut un vibrant hommage à la mémoire de cette icone de la musique arabe.

Le chœur et l’orchestre interpréteront ses plus célèbres airs, sublimés par les chefs-d’œuvre des compositeurs qui ont marqué son parcours, à savoir Riadh Sombati, Al Kasabji, Mohamed Abdelwahab, Zakaria Ahmed et Baligh Hamdi.

Le programme de la soirée comporte également des œuvres aux couleurs du mois de Ramadan et des waslat tunisiennes et orientales.