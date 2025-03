Des délégations de 48 pays d’Europe, d’Afrique du Nord, dont la Tunisie, du Moyen-Orient et des Balkans et plus de 250 acheteurs, sont attendus, du 5 au 7 mars 2025, au Centre d’exposition de Rimini (Italie), à l’occasion de l’exposition internationale de la transition énergétique “Key-Energy Transition Expo”.

Plus de 1 000 exposants, dont 35% des étrangers, seront présents à cet évènement organisé sur plus de 90 000 mètres carrés de surface d’exposition et qui sera axé, cette année, sur la maîtrise des coûts énergétiques, les nouvelles opportunités, notamment en matière d’emploi, offertes par la transition énergétique et les instruments innovants pour financer cette transition.

Organisée par le groupe “Italian Exhibition Group (IEG), cette foire perçue comme un point de référence en Europe, en Afrique et dans le bassin méditerranéen, en matière d’énergie durable, sera l’occasion de s’informer des évolutions à l’échelle internationale sur la voie de la décarbonisation et du déploiement des énergies renouvelables. Il s’agit aussi de voir quelles stratégies sont adoptées par les pays pour une transition énergétique durable axée sur la croissance.

Un débat sur “l’accélération de l’électrification durable : la clé du développement économique et social du continent africain” est prévu à cet évènement. L’accent y sera mis sur les meilleures technologies disponibles pour moderniser les réseaux électriques du continent et partant intégrer des marchés de l’énergie aux niveaux régional et continental. Des représentants et acteurs de l’énergie renouvelable en Tunisie sont attendus à cet évènement.

L’innovation technologique dans les systèmes de stockage d’énergie, l’hydrogène vert et la numérisation généralisée qui joueront également un rôle important dans la transition énergétique, seront également discutés.

Cité dans un communiqué de l’IEG, Corrado Peraboni, directeur général du groupe a déclaré qu”avec plus de 250 acheteurs de premier plan et des délégations de 48 pays et avec l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, les Balkans et l’Europe de l’Est comme zones géographiques les plus représentées, l’édition actuelle de cette exposition, est en forte croissance sur le front international”. “Par ailleurs, le nombre d’exposants, en hausse de 20 % par rapport à 2024, sera composé à 35 % d’étrangers”, a-t-il réitéré.

“Key-The Energy Transition Expo”, est soutenu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) et de l’Agence italienne du commerce. Il est organisé en collaboration avec plus de 40 associations étrangères leaders du secteur et du réseau d’agents dans le monde entier, selon Alessandra Astolfi, chargée de la coopération internationale à l’IEG.

Il y’a lieu de rappeler que l’Italie avait déjà approuvé, fin 2023, 27,4 milliards d’euros d’investissements pour la transition énergétique, notamment, dans l’éolien.

Le pays, engagé sur le plan international pour la réalisation des objectifs du développement durable (ODD) et de l’Agenda 2030, vise à travers cet appui financier, à inciter environ 3 800 entreprises à forte intensité énergétique à recourir à des sources d’énergie verte.

Adoptés par les Nations Unies en 2015, les dix sept Objectifs de développement durable (ODD), sont un engagement mondial pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et établir un cadre de paix et de prospérité pour tous les êtres humains, d’ici à 2030.

L’accès universel à l’énergie durable et propre pour tous d’ici 2030, à un coût abordable, le doublement de la part de d’énergie renouvelable dans le mix énergétique mondial et le doublement du taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique, sont les grands axes de l’Objectif 7 de ces ODD.