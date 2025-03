Le projet de transformation de l’église catholique de Sfax en un centre culturel pluridisciplinaire, en suspens depuis 2016, était au centre d’une séance de travail, vendredi, au siège du ministère des Affaires Culturelles.

La séance présidée par la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a eu lieu en présence notamment d’un certain nombre de membres de son département et du délégué régional aux Affaire Culturelles de Sfax, Mohamed Kharrat.

A cette occasion, la ministre a appelé à la nécessité de surmonter tous les problèmes fonciers et techniques qui empêchent la reprise des travaux qui sont suspendus depuis 2021, indique un communiqué publié, vendredi soir, sur le site du ministère des Affaires Culturelles.

Il est important de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées dans la réalisation de cet important projet culturel pour la région de Sfax, a fait savoir la ministre. En coordination avec les autorités régionales, le gouvernorat et la municipalité de Sfax, et les services du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, le ministère souhaite placer, dans les plus brefs délais, le monument de l’Église de Sfax sous tutelle.

Les participants à la réunion ont évoqué “les violations et les lacunes ayant empêché la réalisation du projet de réhabilitation de l’Église ce qui a conduit à la résiliation du contrat avec la société d’architecture en charge du projet”, indique le communiqué.

Dans ce contexte, la ministre a appelé à la nécessité de publier un nouvel appel d’offres pour désigner un nouveau bureau d’études ainsi que la sécurisation temporaire de l’église jusqu’à la reprise des travaux, peut-on encore lire.

Ce projet en suspens était au coeur de la récente visite de travail, de la ministre des Affaires culturelles à Sfax au cours de laquelle elle a pris connaissance de l’action culturelle dans la région et des principaux projets culturels en cours.

Conformément aux directives du Président de la République, toutes les infrastructures culturelles en suspens seront examinées en vue d’identifier les raisons de leur blocage et d’œuvrer à leur concrétisation, a-t-elle déclaré aux médias lors de cette visite en date du 1er février 2025.

L’église catholique de Sfax devait être transformée en une bibliothèque numérique depuis 2016 à l’occasion de la manifestation “Sfax capitale de la culture arabe” qui est une initiative prise par la Ligue arabe dans le cadre du Programme de Capitales Culturelles de l’UNESCO pour promouvoir et célébrer la culture arabe.