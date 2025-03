La Tunisie attire de plus en plus de retraités italiens grâce à ses avantages fiscaux et à son coût de la vie abordable. En effet, le pays offre une imposition avantageuse avec des exonérations pour les premiers 1 500 euros. Cette politique fiscale, combinée à un climat agréable et à un coût de la vie inférieur, séduit de nombreux retraités italiens, notamment à Hammamet, rapporte le site fr.de.

Plus de 7 500 Italiens ont choisi de s’installer en Tunisie, attirés par la possibilité de vivre confortablement avec une pension modeste. Par exemple, un retraité témoigne vivre aisément avec 1 350 euros par mois, possédant une maison avec jardin en bord de mer pour 450 euros.

Bien que le système de santé tunisien suscite des inquiétudes, l’accès à des cliniques privées bien équipées et à des médecins compétents est possible avec une assurance privée, à des coûts inférieurs à ceux de l’Italie.

La Tunisie se positionne ainsi comme une destination de retraite attractive, offrant des avantages fiscaux significatifs, un cadre de vie agréable et un coût de la vie abordable.