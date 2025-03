STAROIL, acteur majeur de la distribution pétrolière en Tunisie, a inauguré, le 27 février courant, sa station avenue Mohamed V à Tunis, un projet emblématique qui illustre son engagement en faveur de l’innovation, de la qualité de service et du développement durable. Ce nouveau site incarne pleinement le modèle de “hub multi-services” développé par STAROIL, en regroupant plusieurs offres complémentaires pour répondre aux besoins des automobilistes tunisiens.

Une station-service nouvelle génération

À travers la rénovation de la station Mohamed V, STAROIL met en œuvre une approche moderne et différenciante, fondée sur des infrastructures de pointe et une diversification de l’offre. Cette station, idéalement située sur l’une des principales artères de la capitale, reflète la volonté de STAROIL d’élever les standards du secteur en Tunisie.

« Avec la station Mohamed V, nous concrétisons notre vision du ‘One-Stop Service’ : un espace où chaque conducteur trouve une réponse à ses besoins, que ce soit en énergie aussi bien en carburant qu’en recharge pour véhicules électrifiés, en entretien automobile, en lavage premium ou en restauration. Cette approche illustre notre engagement à offrir à nos clients une expérience fluide et complète », déclare Aymen Ben Meskina, Directeur Général Adjoint de STAROIL.

Un modèle de croissance 100% tunisien et des partenariats stratégiques de premier plan

Fière de ses racines, STAROIL s’appuie sur des entreprises tunisiennes d’excellence pour enrichir l’offre de ses stations et proposer une expérience inédite aux automobilistes tunisiens:

TooFast Bridgestone pour l’entretien automobile, alliant son expertise aux lubrifiants de haute performance Texaco Havoline et Delo.

Barista’s pour la restauration et les coffee shops, offrant une pause gourmande dans un cadre moderne tout en apportant une touche de convivialité et de qualité.

Mister Bouton, futur partenaire pour les accessoires automobiles réunissant à la fois style et performance.

Nabil Rais, Directeur Général de l’enseigne d’entretien automobile TooFast, a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration : « Etant donné les valeurs communes que nous partageons avec notre partenaire STAROIL, nous ouvrons ce premier centre de services au sein d’une station axée sur l’expertise, la garantie d’un accueil de qualité et des prestations à la hauteur des attentes des automobilistes pour lesquels notre enseigne représente un gage de confiance ». M. Rais a rappelé que TooFast était aussi une enseigne 100% tunisienne offrant tous les services rapides nécessaires pour l’entretien des véhicules.

De son côté, M. Elyès Derouiche, Directeur Général de BARISTA’S, a affirmé lors de son intervention : « nous sommes ravis d’être présents avec notre Coffee Shop BARISTA’S sur ce site réellement historique de la capitale que représente cette station-service STAROIL qui offre une très grande visibilité. Elle s’inscrit dans notre vision de proximité avec nos clients ». Le responsable a également souligné que ce point de vente BARISTA’S correspond en tous points aux autres enseignes de la marque et régi dans le même esprit du « All Day Food », à savoir que le client trouvera, selon l’heure de la journée, une offre de cafés et boissons adaptées mais également de la petite restauration et ce 7 jours/7. « Nous y recevons des automobilistes qui souhaitent prendre une pause mais aussi la clientèle de passage très nombreuse dans les environs étant donné la présence importante d’entreprises, d’administrations, d’établissements universitaires, etc. »

Star Wash : un concept premium de lavage éco-responsable

La station Mohamed V intègre également Star Wash, un concept premium de lavage automobile, conçu pour garantir une performance optimale tout en réduisant l’empreinte environnementale. Grâce à l’utilisation de technologies de pointe et de produits biodégradables, Star Wash offre aux automobilistes un service rapide, efficace et respectueux de l’environnement.

PULSE STAR EV : un engagement en faveur de la mobilité électrique

Dans une démarche résolument tournée vers l’avenir, STAROIL intègre à ses stations le concept PULSE STAR EV, un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. À travers cette initiative, l’enseigne accompagne la transition énergétique du pays en développant une infrastructure dédiée à la mobilité électrique, en adéquation avec l’évolution du marché automobile et les nouvelles attentes des consommateurs.

« En tant qu’acteur clé de la distribution pétrolière en Tunisie, STAROIL ne se limite pas à la fourniture de carburants. Nous investissons dans des solutions durables et adaptées aux besoins futurs de la mobilité, en intégrant progressivement des bornes de recharge dans nos nouvelles stations et celles en rénovation », explique encore M. Aymen Ben Meskina.

STAROIL, un acteur 100% tunisien tourné vers l’avenir

STAROIL est le pétrolier qui ouvre le plus de stations-service en Tunisie, témoignant de son ambition de développement et de sa volonté d’élargir son réseau pour mieux servir les automobilistes. « Nous pouvons le dire avec fierté : nous sommes le pétrolier qui ouvre le plus de stations à hauteur de 6 à 7 ouvertures par an et nous espérons atteindre prochainement le cap des 10 ouvertures ».

Texaco : la référence des lubrifiants haute performance

En tant que représentant exclusif de Chevron en Tunisie, STAROIL propose à travers Texaco la meilleure offre de lubrifiants du marché tunisien tant sur le plan technique et performances qu’en termes de positionnement prix qui se veut très compétitif. Sa gamme Havoline et Delo est la seule composée exclusivement d’huiles de base intégralement vierges, garantissant une protection moteur optimale. Texaco détient en outre une large panoplie d’approbations de constructeurs automobiles à l’échelle internationale et est homologué et recommandé pour plus de 80% du parc automobile tunisien.

Grâce à ces atouts, STAROIL continue d’élever les standards du secteur pétrolier en Tunisie et d’accompagner les mutations du marché en proposant des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux besoins des automobilistes.

Historique de STAROIL :

C’est en 1985 que le Groupe SETCAR, acteur économique majeur sur le marché tunisien, jouissant aujourd’hui de plus de 50 ans d’expérience et opérant dans divers secteurs d’activité, a investi dans la distribution des produits pétroliers en partenariat avec la société British Petroleum Tunisie (BP). En 1992, le groupe Elf rachète la participation de BP Tunisie et fusionne en 1998 avec Total Fina. En 2002, la société Elf Oil Tunisie est reprise en totalité par le groupe SETCAR et devient STAROIL, matérialisée dans son identité graphique par son étoile qui est la caractéristique historique de l’enseigne. STAROIL dispose actuellement d’un réseau de 120 stations-service opérationnelles sur l’ensemble des gouvernorats et sur les grands axes routiers.

A propos de BARISTA’S :

Marque du Pôle Agro-alimentaire d’Amen Group, BARISTA’S a été lancée en 2011 et se positionne comme le tout premier concept de Coffee Shop en Tunisie. L’enseigne dispose actuellement d’une chaîne d’une vingtaine de points de vente, en gestion directe et en franchise, dans plusieurs grandes villes du pays. Elle œuvre sans relâche pour offrir à ses clients une expérience unique, un style différent, un concept jeune et moderne, un cadre agréable, et surtout un café et des produits de qualité supérieure. Actuellement en pleine croissance, BARISTA’S ambitionne de développer encore plus son réseau sur le territoire national avant de se déployer prochainement à l’international.

A propos de TOOFAST :

TOOFAST est une entreprise tunisienne spécialisée dans l’entretien automobile et les pneumatiques créée en 2009. Partenaire des marques internationales prestigieuses Bridgestone et Hankook, elle assure également des services de vidange, freinage, équilibrage, etc. Basée à Mégrine, elle a placé son activité sous le slogan « Enjoy the Quality » afin de souligner l’importance qu’elle accorde aux produits proposés à ses clients et notamment sur l’origine certifiée de ses pneumatiques.