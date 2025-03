Ce samedi 1er mars, la journée débutera en Tunisie avec la présence de brumes locales, particulièrement dans les zones côtières et les basses altitudes. Toutefois, le ciel se dégagera progressivement, laissant place à un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire.

L’après-midi, une évolution météorologique est à prévoir, notamment dans les régions ouest du nord et du centre du pays. Des nuages plus denses se formeront, pouvant donner lieu à quelques pluies éparses. Il est donc conseillé de se munir d’un parapluie si vous prévoyez de vous rendre dans ces zones.

Le vent, quant à lui, soufflera avec une intensité variable. Il sera relativement fort à fort près des côtes et localement dans le sud, avec des risques de tourbillons de sable. Les navigateurs et les personnes sensibles aux conditions venteuses devront être particulièrement vigilants. La mer sera agitée à très agitée, voire localement houleuse.

Côté températures, les maximales oscilleront généralement entre 19 et 24 degrés dans les régions du nord et du centre, offrant une douceur agréable. Dans le sud, la chaleur sera plus marquée, avec des températures maximales atteignant 25 à 28 degrés.