Planification stratégique : Un levier clé pour moderniser l’institution sécuritaire en Tunisie

L’École supérieure des forces de sécurité intérieure (ESFSI), en collaboration avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité “DCAF”, a organisé une journée d’étude sur “La planification stratégique comme outil de développement de l’institution sécuritaire.”

La rencontre a été présidée par le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri, en présence de hauts cadres du département.

Cité dans un communiqué, le ministre a mis l’accent sur la portée de la planification stratégique dans le but de permettre à l’institution sécuritaire de s’adapter aux défis et par la même, fournir des solutions innovantes.

Il a relevé, lors de son intervention, l’importance d’organiser de telles journées d’études pour l’institution sécuritaire qui suivent les évolutions, renforcent les capacités et offrent un environnement sûr et stable pour tous.

Le ministre de l’Intérieur a, en outre, expliqué que le développement de l’institution sécuritaire à travers la planification stratégique ne se limite pas uniquement à l’amélioration des procédures administratives, mais inclut aussi le renforcement des capacités humaines et matérielles.

Objectif: améliorer les mécanismes de travail et fournir des services de sécurité de haute qualité.

Autre objectif et non des moindres: renforcer la confiance entre l’appareil sécuritaire et les citoyens, à la faveur d’une réponse plus efficace aux exigences de protection de la société tunisienne.