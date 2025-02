La première édition du Business IT Solutions Expo (BITSE) s’est tenue les 25 et 26 février 2025 à la Cité de la Culture de Tunis, réunissant les principaux acteurs du secteur technologique. Organisé par Express FM, cet événement inédit a mis en lumière les solutions IT qui transforment les entreprises, avec la participation de 50 exposants et l’accueil de plus de 2000 visiteurs professionnels.

L’objectif de ce salon était d’explorer les avancées technologiques qui révolutionnent le monde des affaires, en mettant un accent particulier sur l’intelligence artificielle (IA), la 5G, la cybersécurité, la gestion des ressources d’entreprise (ERP), les systèmes d’information RH (SIRH), la gestion électronique des documents (GED), le Big Data et le Cloud Computing.

« Cette première édition du Business IT Solutions Expo s’inscrit dans la continuité des initiatives d’Express FM pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique. Nous souhaitons offrir une vitrine aux innovations technologiques qui améliorent la performance des entreprises et accélèrent leur digitalisation », a déclaré M. Riadh Ben Marzou, Chef du projet BITSE.

De son côté, Noaman Ben Abdessalem, Chief Business et Wholesale Office de Ooredoo Tunisie, a indiqué : « Il est essentiel pour Ooredoo d’accompagner les entreprises en leur offrant des solutions de Cloud Computing et de cybersécurité adaptées aux nouveaux enjeux du digital. Avec le déploiement de la 5G dans 24 gouvernorats, nous ouvrons de nouvelles perspectives aux entreprises tunisiennes, notamment en matière d’intelligence artificielle, d’IoT (objets connectés) et de smart industries ».

L’édition 2025 de BITSE a également été marquée par un programme solide, comprenant 26 ateliers interactifs, 4 panels de discussions et une conférence principale exclusive, permettant aux participants d’échanger sur les défis et opportunités du numérique.

Conçu comme un véritable espace d’apprentissage et de networking, BITSE 2025 a rassemblé des décideurs IT, DRH, DAF et experts du digital, leur offrant l’occasion de découvrir les dernières tendances et d’identifier les solutions les plus adaptées à leurs besoins.

Avec un bilan plus que positif, cette première édition du Business IT Solutions Expo s’impose désormais comme un événement incontournable pour les professionnels souhaitant accélérer leur transition numérique.

Rendez-vous en 2026 pour une édition encore plus ambitieuse !