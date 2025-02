Les résultats de la 10 ème édition des Trophées des Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET), manifestation organisée annuellement et depuis 2015, par le magazine Managers ont été annoncés, le lundi 24 février 2025.

C’est Malek Boukhtir qui été élue lauréate du Trophée Femme Entrepreneure de Tunisie 2025. Elle s’est distinguée pour son innovation dans le domaine de l’élevage et de l’alimentation animale. Huit autres femmes entrepreneures ont été élues lauréates dans d’autres catégories.

Sahar Mechri, directrice exécutive du magazine Managers a présenté les lauréates en ces termes: “Elles viennent d’horizons différents, elles ont des expertises variées, mais elles partagent trois grandes forces :

D’abord, une volonté inébranlable d’apporter du changement, de faire face à un déséquilibre social, environnemental ou économique.

Ensuite, une capacité à explorer de nouveaux modèles économiques– Là où d’autres suivent le marché, elles le structurent voire le redéfinissent.

Enfin, un engagement profond pour la durabilité et l’inclusion. Elles n’en font pas un simple argument marketing mais une boussole stratégique alignée avec leurs convictions. C’est ce qui fait l’essence de leur force”.

Nou présentons ci après un résumé des innovations de ces femmes entrepreneures exceptionnelles.

Innovation dans l’élevage

C’est Malak Boukthir, ingénieure fondatrice d’Ecofeed qui a été élue lauréate du Trophée Femme Entrepreneure de Tunisie 2025 pour son innovations dans le domaine de l’élevage.

Ecofeed est une entreprise tunisienne innovante spécialisée dans la production d’alimentation animale durable à partir de déchets alimentaires. L’entreprise se distingue par sa démarche écoresponsable visant à réduire la dépendance des éleveurs aux importations de maïs et de soja.

Lancée en 2023 avec un capital de 750 000 dinars, Ecofeed commercialise aujourd’hui 12 types d’aliments pour bovins, ovins, chevaux et chameaux.

Excellence industrielle

Ibtihel Haj M’barek a été élue lauréate de la la catégorie excellence industrielle allie science et entrepreneuriat. Docteure en sciences biologiques, elle a fondé Herbalya, une marque de cosmétiques naturels innovants, basés sur des principes actifs de plantes locales comme la figue de Barbarie.

Avec une gamme de 200 produits et une unité de production de 1200 m², Herbalya produit plus de 1000 unités par jour et vise l’exportation. Ibtihel innove sans cesse, travaillant actuellement sur une pâte nourricière pour abeilles afin de soutenir les agricultrices touchées par la cochenille.

Artisanat tunisien et patrimoine

Asma Daoudi a été élue lauréate des FET dans la catégorie patrimoine. Fondatrice de Lihaf, une marque de linge de maison et de décoration d’intérieur, Asma Daouadi a su redonner vie au patrimoine local en utilisant des matières nobles comme le lin et le haïk.

Son projet est né d’un besoin : offrir des produits personnalisés et durables, inspirés des traditions tunisiennes. Grâce à une démarche innovante, Asma permet à ses clients de composer leur linge de lit ou de décorer leurs meubles avec des tissus uniques, souvent réservés à l’habillement. Son travail a permis de valoriser des métiers artisanaux comme le houki, tout en créant des emplois dans les régions intérieures de la Tunisie.

Asma mise également sur l’innovation, que ce soit dans les matières, les couleurs ou la communication. Avec une progression annuelle de 48 % de son chiffre d’affaires, elle participe à des salons internationaux comme Dar Déco à Paris et prévoit d’ouvrir trois showrooms à l’étranger d’ici cinq ans.

Consommation responsable et durable

Fatma Midani a été élue lauréate des FET dans la catégorie Market Place, voire dans la consommation responsable et durable. Elle est la fondatrice de Soul & Planet, une entreprise engagée pour une consommation responsable et durable.

Soul & Planet est une marketplace qui propose des produits sains et respectueux de l’environnement, sélectionnés avec rigueur. Chaque produit est analysé pour exclure les substances nocives comme les perturbateurs endocriniens ou les plastiques. L’entreprise facilite l’accès à des produits clean, tout en accompagnant les producteurs locaux engagés.

Avec une croissance annuelle de 30 %, Soul & Planet vise à démocratiser un mode de vie sain et écologique, accessible à tous.

TIC: Le wifi gratuit, une opportunité pour tous

Hadhemi Rjiba, cofondatrice et CEO de Relead, a été élue lauréate dans la catégorie Impact Tech aux Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie. Son entreprise, spécialisée dans la publicité de proximité, transforme le wifi gratuit en une opportunité pour tous, tout en générant des revenus pour les entreprises.

Diplômée de l’école d’ingénieurs de Sousse, Hadhemi a lancé Relead avec son associé Rayan Cherni en partant d’un simple constat : le wifi pouvait être monétisé pour les entreprises tout en restant gratuit pour les utilisateurs. Grâce à une technologie innovante basée sur un portail captif, Relead propose une solution personnalisée et évolutive, financée par la publicité ciblée.

Depuis ses débuts, Relead a séduit des partenaires variés, des cafés aux centres commerciaux, et a collaboré avec des géants comme Glovo. L’entreprise a également développé une plateforme IoT permettant aux clients de suivre en temps réel l’activité de leurs lieux. Avec un chiffre d’affaires en croissance fulgurante (passant de 11 000 à 130 000 dinars entre 2022 et 2024), Relead vise désormais le million de dinars en Tunisie avant de s’étendre à l’international.

Pâtisserie diététique

Imen Bakhti a été élue lauréate dans la catégorie autonomisation. Fondatrice de La Seine, une pâtisserie spécialisée dans les produits diététiques, est Ingénieure en génie biologique. Sa pâtisserie est né d’un besoin, celui d’offrir des alternatives saines aux personnes diabétiques, intolérantes au gluten ou simplement soucieuses de leur santé.

Imen a développé des gammes de produits sans gluten, sans sucre et vegan, en utilisant des matières premières locales. Grâce à un financement de la BFPME et de la BT, elle a lancé son entreprise en 2015, consacrant une année entière à la recherche et développement.

Aujourd’hui, La Seine propose des friandises adaptées aux sportifs, aux enfants et aux diabétiques, tout en collaborant avec des médecins et des associations pour promouvoir une alimentation saine. Avec une croissance de 30 % entre 2022 et 2024, Imen prépare le lancement de la vente en ligne et vise une expansion régionale et internationale.

Emballages écolos et uniques

Teycyr Chtioui a été élue lauréate dans la catégorie inclusivité. Elle est fondatrice de Chkarty, une marque éco-responsable née en 2020. Son projet : transformer des tissus de friperie en sacs et accessoires uniques, offrant une alternative durable aux sacs en plastique.

Avec l’aide de sa mère, couturière, elle a créé des sacs à pain, tote bags et autres accessoires à partir de tissus recyclés. Rapidement, Chkarty a séduit un public engagé, grâce à des produits à la fois esthétiques et écologiques. Aujourd’hui, Chkarty collabore avec des couturières locales, leur offrant une source de revenus et d’autonomie. Teycyr vise à élargir son impact en exportant ses produits et en obtenant des certifications écologiques.

Agri business

Sonia Amiri a été élue lauréate dans la catégorie Agri Business. Elle est Fondatrice d’Oléa Amiri, une entreprise spécialisée dans la production d’huile d’olive bio, une marque d’huile d’olive 100 % naturelle, sans pesticides ni traitements chimiques.

Pour parvenir à ce résultat, elle a investi dans des équipements semi-automatiques et vise désormais une production entièrement automatisée. Sonia table également sur la qualité, obtenant des médailles d’or dans des concours internationaux, et partage son expertise en dégustation avec les agriculteurs locaux.

Son ambition est claire : conquérir les marchés internationaux, notamment l’Union européenne et les États-Unis, tout en valorisant les richesses de sa région, Oueslatia.

Mode durable et solidaire

Mejda Khaled a été récompensée par le Prix durabilité des Trophées FET. Cofondatrice d’Agaruw, entreprise spécialisée dans la transformation de déchets en opportunités, cet artiste devenue ingénieure en génie textile se distingue par sa créativité et maîtrise technologique.

Fondée en 2020, Agaruw est une marque de textile éco-responsable qui recycle des déchets textiles, de bois et de métal en produits innovants. Mejda collabore avec près de 500 artisans tunisiens, valorisant leur savoir-faire tout en réduisant l’impact environnemental. « Nous voulons montrer qu’il est possible de créer de belles pièces tout en respectant la planète », explique-t-elle.

Agaruw repose sur quatre piliers : la vente de produits, les commissions sur les ventes artisanales, les ateliers de formation et le B2B. L’entreprise travaille avec plus de 70 partenaires, dont des ambassades et des entreprises, et vise à étendre son impact à l’international.