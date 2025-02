La France a annoncé sa décision d’imposer des restrictions d’entrée sur son territoire à certaines personnalités algériennes, selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot.

M. Barrot a précisé que la levée de ces mesures était conditionnée par la reprise de la coopération entre les deux pays, évoquant des dossiers en suspens tels que l’affaire de l’écrivain Boualem Sansal et le rapatriement des migrants en situation irrégulière.

En réponse, l’Algérie a exprimé sa “surprise et son étonnement” face à ces mesures, dénonçant ce qu’elle qualifie de “nouvelle série de provocations” et annonçant des mesures de rétorsion “similaires, strictes et immédiates”.

Cette escalade intervient dans un contexte de relations déjà tendues entre les deux pays, marquées par des différends politiques et historiques récurrents.

Cette décision française marque un nouveau point de friction dans les relations franco-algériennes. Les dossiers évoqués par le ministre français, tels que l’affaire Boualem Sansal et le rapatriement des migrants, sont des sujets sensibles qui cristallisent les tensions entre les deux pays. La réaction algérienne, ferme et immédiate, laisse présager une période de relations diplomatiques difficiles.

Les relations entre la France et l’Algérie sont régulièrement émaillées de crises, liées à des questions mémorielles, politiques et économiques. Les deux pays entretiennent des liens complexes, hérités de l’histoire coloniale, et peinent à trouver un équilibre dans leur relation bilatérale.