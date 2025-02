Une cérémonie de signature d’une convention de partenariat s’est déroulée, jeudi, au siège du gouvernorat de Siliana, entre la municipalité d’El Aroussa et le Centre International pour le Développement de la Gouvernance Locale Innovante (CILG), en vue de la mise en œuvre du projet pilote intitulé “Espace de travail collaboratif”.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du projet “Acteur et Actrice”, financé par l’Union européenne et soutenu par le Royaume des Pays-Bas, pour un montant total de 400 000 dinars. Le projet devrait être achevé d’ici décembre prochain, comme l’a précisé Anas Gharbi, directeur du projet, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Destiné aux porteurs d’initiatives économiques, ce projet a pour objectif de stimuler l’entrepreneuriat et de soutenir les femmes rurales. Il a été conçu de manière participative, à l’issue d’une série d’ateliers visant à intégrer les jeunes dans le processus décisionnel et dans l’élaboration des politiques publiques locales.

Il est à noter que le projet « Politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie », dénommé “Acteur et Actrice” (2021-2026), vise à favoriser l’inclusion des jeunes, notamment ceux en situation de vulnérabilité, dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, tant au niveau local que national.