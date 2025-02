La plateforme de l’« Auto-entrepreneur », lancée en novembre dernier, a attiré environ quatre mille inscrits, principalement issus des secteurs numérique et créatif. Les gouvernorats du Grand Tunis dominent les inscriptions sur cette plateforme.

Le chef de projet de l’« Auto-entrepreneur » au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Kefi Rahmani, a révélé à la correspondante de l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) à La Manouba que l’objectif est d’atteindre 25 mille inscrits d’ici la fin de l’année. Pour soutenir cette initiative, une série de journées d’information a été lancée ce jeudi, à partir de la région de La Manouba, afin de favoriser l’adhésion au système et de mieux faire connaître les avantages du programme, notamment les incitations fiscales et sociales, ainsi que les programmes de formation et d’accompagnement pour les porteurs de projets.

Placées sous le signe “Libérez votre énergie et assurez votre avenir”, ces journées d’information visent à sensibiliser le public aux avantages du système, qui favorise l’initiative privée et l’intégration socio-économique.

Le chef de projet a souligné que ces journées se veulent une occasion pour encourager davantage les inscriptions, notamment grâce à la création d’une ligne de financement pour l’auto-entrepreneuriat dans la loi de finances pour 2025.

La journée d’information de la Manouba a réuni plusieurs jeunes entrepreneurs de la région et a été ponctuée par des présentations sur l’inscription à la plateforme, l’obtention de l’identité numérique, ainsi que sur les services offerts par le système.

Une session de discussion a également permis de répondre aux questions et de résoudre les difficultés techniques rencontrées par les participants.