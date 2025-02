Brand Finance, premier cabinet de conseil en évaluation de marque au monde, vient de publier son rapport « Global Soft Power Index 2025».

Le cabinet définit le soft power comme la capacité d’une nation à influencer les préférences et les comportements des différents acteurs de la scène internationale par l’attraction ou la persuasion plutôt que par la coercition. Chaque nation est notée sur 55 critères différents et est classée de la première à la 193e place.

Concrètement, le rapport « Global Soft Power Index » est concocté sur la base d’un ensemble de critères de performance, dont les affaires et le commerce, la gouvernance, les relations internationales, le patrimoine culturel, les médias et la communication, l’éducation et les sciences, ainsi que les personnes et les valeurs.

Concernant la Tunisie, elle a été classée 79ème dans le classement des pays les plus influents au monde, reculant ainsi de deux places par rapport au dernier rapport.

Avec ce classement, la Tunisie fait moins bien que les pays voisins. Elle est devancée, particulièrement, par le Maroc qui a maintenu sa position en se plaçant au 50ème rang des pays les plus influents au monde et l’Algérie qui arrive à la 78ème position, en recul déjà de 5 places.

La Tunisie fait mieux toutefois que la Libye et la Mauritanie qui occupent respectivement les 133ème et 150ème rangs.

Dans le monde arabe, les Émirats Arabes Unis dominent le classement avec une 10ᵉ place mondiale (60,4 points), suivis de l’Arabie saoudite (20ᵉ, 55,6 points), du Qatar (22ᵉ) et de l’Égypte (38ᵉ, 45,4 points).

À l’échelle mondiale, les États-Unis conservent leur première position avec 79,5 points, devant la Chine (2ᵉ, 72,8 points), qui atteint son meilleur classement en dépassant le Royaume-Uni. Ce progrès est attribué aux efforts de Pékin pour renforcer son influence, notamment à travers l’initiative « Belt and Road » (route de la soie).

Ce classement est réalisé sur la base d’enquêtes de terrain ainsi que d’entretiens menés par des experts du cabinet international, qui publie ce classement en s’appuyant sur des sondages auprès d’un échantillon composé de plus de 170.000 répondants dans plus de 100 marchés à travers le monde.

