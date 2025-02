Le soleil fait son retour ce dimanche ! Les températures seront en hausse sur l’ensemble du pays, avec des maximales oscillant entre 17 et 22 degrés Celsius, et atteignant 15 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.

Le ciel, quant à lui, se partagera entre éclaircies et quelques passages nuageux. Des nuages plus denses, accompagnés de quelques averses sont à prévoir dans les régions ouest du nord et du centre.

Le vent soufflera de secteur sud au nord et de secteur est au sud, avec une intensité variable. Il sera relativement fort près des côtes nord, et plus faible à modéré dans le reste des régions.

Les amateurs de navigation devront donc être attentifs : la mer sera agitée au nord, et ondulée sur le reste du littoral.