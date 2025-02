La 17e journée du championnat algérien offre un choc entre le MC Alger, leader du championnat, et le Paradou AC, actuellement 7e. Un duel qui s’annonce crucial pour les deux équipes, mais pour des raisons bien différentes.

Le MC Alger veut conforter sa place de leader

Avec 31 points en 16 matchs, le MC Alger occupe la première place du classement, mais reste sous la menace du CR Belouizdad (30 points) et de l’USM Alger (29 points). Les Mouloudéens savent qu’un faux pas pourrait leur coûter leur position de leader, d’autant plus que leurs poursuivants ont disputé un match de plus.

Le Paradou AC veut se rapprocher du haut de tableau

De son côté, le Paradou AC connaît une saison plus compliquée. 7e avec 23 points en 16 matchs, l’équipe affiche un bilan équilibré avec 6 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Bien que son classement soit honorable, l’équipe doit enchaîner les bons résultats si elle veut viser une place dans la première moitié du tableau.

Un historique des confrontations en faveur du MCA

Les dernières confrontations entre les deux clubs donnent un avantage au MC Alger, qui compte 2 victoires sur les 5 derniers duels, contre 1 victoire pour le Paradou et 2 matchs nuls.

Les enjeux du match

Le MC Alger joue pour garder la tête du championnat et prendre un peu plus d’avance sur ses poursuivants. Un faux pas pourrait remettre en cause son statut de leader et permettre au CR Belouizdad de passer devant.

Le Paradou AC, quant à lui, doit impérativement prendre des points pour se rapprocher du top 5 et rester en course pour une éventuelle place dans la première partie du tableau.

Un duel entre un prétendant au titre et une équipe qui joue les trouble-fêtes : le spectacle promet d’être au rendez-vous.

Pour suivre cette rencontre en direct et ne rien manquer de l’action, le match sera diffusé à partir de 20h sur la chaîne.