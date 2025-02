Tunis le 21 février 2025 – La BIAT a signé une convention de partenariat avec IYU Europe, établissement de paiement qui sert les banques dont les diasporas sont établies en Europe à travers une plateforme technique de transactions vers les pays d’origine. Ce partenariat a été complété par un accord de collaboration entre IYU Europe et BIAT France permettant à BIAT France de faire bénéficier ses clients des services IYU Europe. L’objectif est d’optimiser le traitement des opérations de transfert de fonds de l’étranger vers la Tunisie, d’une manière fluide, rapide et sécurisée à des tarifs compétitifs.

Une cérémonie a été organisée au siège de la BIAT à l’occasion de la signature des partenariats avec IYU Europe pour le développement des transferts de fonds de la des Tunisiens résidant en Europe à travers BIAT France, filiale de la BIAT basée à Paris.

IYU Europe est un acteur innovant de services de paiements internationaux agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – adossé à la Banque de France. Il met à la disposition de ses partenaires une technologie robuste assurant une connexion entre les pays de l’Union Européenne et les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine en toute sécurité. Il se distingue par son approche hybride combinant services digitaux et présence physique à travers un réseau d’agents de paiement dont BIAT France fait partie. Grâce à son modèle inédit, IYU Europe répond aux attentes des clients en matière de flexibilité numérique tout en garantissant un accompagnement personnalisé en agence.

A travers ce partenariat, la BIAT ambitionne d’améliorer l’expérience de sa clientèle de Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE) en apportant plus de simplicité, rapidité et sécurité dans la gestion des transferts et paiements internationaux. Dans la pratique, les clients de BIAT France bénéficieront d’un accès digital amélioré via une plateforme intuitive et performante, leur permettant d’effectuer leurs transactions à tout moment.

BIAT France, filiale de la BIAT fondée en 2015 et implantée à Paris, propose aux TRE des services de transfert d’argent vers la Tunisie à des tarifs compétitifs, ainsi que diverses opérations annexes. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de proximité et d’accompagnement, la BIAT a développé l’offre « Tounessna », un dispositif dédié aux TRE qui les accompagne dans la réalisation de leurs projets en Tunisie.

La BIAT réaffirme son engagement envers sa clientèle TRE en renforçant son réseau de partenaires et en facilitant davantage les opérations de transfert de fonds dans un cadre sécurisé et optimisé.

A propos d’IYU :

IYU est un établissement de paiement agréé par la Banque de France (ACPR : « Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ») en France et dans l’Union Européenne. IYU est une plateforme technique, réglementaire et transactionnelle qui sert les banques dont les diasporas sont établies en Europe. Elle permet aux particuliers et aux entreprises établis en Europe de réaliser des transferts, paiements et autres opérations financières à distance à l’international.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn