La 20ᵉ journée de la Ligue 1 tunisienne a livré son verdict après trois jours de compétition intense. Si l’Espérance de Tunis consolide son statut de leader, l’US Monastir a confirmé face à la JS Omrane. Retour sur les résultats et le classement.

L’US Monastir frappe fort avec une victoire éclatante

Le score le plus marquant de cette journée est sans conteste la large victoire de l’US Monastir (7-0) contre la JS Omrane. Une démonstration de force qui permet aux Monastiriens de conforter leur troisième place au classement. Moez Haj Ali (13’), Mehdi Gannouni (24’, 40’), Louay Trayi (30’), Mahmoud Ghorbal (51’), Aymen Harzi (62’) et Hazem Mastouri sur penalty (79’) ont été les bourreaux d’une équipe de la JS Omrane dépassée.

Le Club Africain s’impose à Sfax

Dans un duel historique du championnat, le Club Africain a réalisé une belle opération en s’imposant à l’extérieur face au CS Sfaxien (0-1). Hamza Khadhraoui (28’) a offert aux Clubistes trois points précieux qui les maintiennent à égalité avec l’US Monastir en troisième position.

L’Espérance ST toujours solide en tête

L’Espérance de Tunis, leader du championnat, a assuré l’essentiel face à l’ES Zarzis (4-2). Menés au score après des buts de Youssef Snana (22’) et Younes Rached (27’), les Sang et Or ont réagi avec brio grâce à Youcef Belaili sur penalty (33’), Achraf Jabri (45’), Onuche Ogbelu (81’) et Mohamed Amine Tougai (85’). Avec 45 points, l’EST conserve son fauteuil de leader.

L’ES Sahel suit le rythme

L’Étoile du Sahel, dauphin de l’Espérance, a également assuré une victoire convaincante face au Stade Tunisien (3-1). Raki Laouani (54’), Oussema Abid sur penalty (74’) et Ibrahim Souissi (77’) ont répondu à l’ouverture du score de Bonheur Mugisha (62’). Avec 42 points, l’ESS reste en embuscade à trois longueurs du leader.

Les autres résultats de la journée

US Tataouine 2-1 US Ben Guerdane : Zied Ounelli (47’), Hosni Guezmir (91’) ont répondu à l’égalisation d’Iyed Belwafi (52’).

AS Soliman 0-0 AS Gabès : match sans but entre deux équipes du bas de tableau.

O Béja 3-1 EGS Gafsa : Rabii Homri (45’, pen.), Charfeddine Oun (46’), Naman Keita (92’) ont scellé le sort de Gafsa malgré un but d’Hazem Mbarek (14’).

ES Métlaoui 2-0 CA Bizertin : Cherif Boudiane (72’) et Mohamed Faleh (90+5’) permettent à Métlaoui de grimper à la 8ᵉ place.

Classement après 20 journées

Espérance ST – 45 pts

Étoile du Sahel – 42 pts

US Monastir – 40 pts

Club Africain – 40 pts

ES Zarzis – 38 pts

Stade Tunisien – 36 pts

Dans le bas du tableau, EGS Gafsa reste dernier avec seulement 9 points, tandis que US Tataouine (15ᵉ) et AS Gabès (14ᵉ) continuent de lutter pour leur survie.

Une 21ᵉ journée sous tension à venir

Après ces résultats, la prochaine journée s’annonce palpitante, notamment pour les équipes du haut du tableau qui se disputent les places qualificatives aux compétitions continentales. L’Espérance de Tunis tentera de maintenir son avance, tandis que l’US Monastir et le Club Africain continueront leur bras de fer pour la troisième place.