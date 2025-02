Un accord entre la Tunisie et le Pays-Bas sera conclu prochainement, afin de développer les relations de coopération entre les deux pays dans le secteur commercial, indique le département du Commerce, jeudi, citant une rencontre organisée, mercredi, entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et du développement, Reinette Klever, actuellement en visite de travail dans notre pays, du 17 au 20 février 2025.

L’objectif de cet accord, est selon, la même source, de tirer profit de l’expertise néerlandaise, en vue de développer et valoriser les exportations tunisiennes, renforcer les mécanismes de contrôle des marchés et réhabiliter les circuits de distribution.

Les deux ministres ont convenu, d’autre part, d’appuyer les projets de coopération financière et technique entre la Tunisie et les Pays-Bas, soulignant l’impératif d’œuvrer à valoriser les opportunités et les avantages dont bénéficie la Tunisie, surtout sa position géographique, pour faciliter l’accès au marché européen, en général, et au marché néerlandais en particulier.

L’accent a été mis, ainsi, sur la nécessité de renforcer les exportations tunisiennes vers les Pays-bas, en particulier l’huile d’olive conditionnée, les produits alimentaires et le textile.