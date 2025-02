L’or monte, comme le dollar, face aux nouvelles menaces de droits de douane du président américain, Donald Trump.

Mercredi, l’once du métal jaune a atteint un nouveau sommet, à 2.947,01 dollar.

Selon les analystes, l’or continue de bénéficier d’un soutien en raison de son rôle d’actif refuge et de couverture contre l’inflation, dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques “toujours plus fortes”.

Le président américain a annoncé mardi qu’il prévoyait d’appliquer des droits de douane de près de 25% sur les automobiles importées aux Etats-Unis et sur les semi-conducteurs ainsi que sur le secteur pharmaceutique, mais pas avant le 2 avril.

Le dollar est également quelque peu porté par la menace des droits de douane, une mesure inflationniste qui peut convaincre la Réserve fédérale de conserver des taux élevés.

Vers 10H35 GMT, le billet vert progresse de 0,20% face à l’euro, à 1,0424 dollar, et prend 0,14% face à la livre, à 1,2595 dollar.